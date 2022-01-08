Нові податки для українців: частину зарплати доведеться віддати державі

Питання розміру заробітної плати – одна із найважливіших тем для будь-якого українця. Варто розуміти, що з будь-якої офіційної зарплати відраховуються податки на суму доходу. Виходить, що, незважаючи на підвищення мінімальної зарплати, українці отримають менше, ніж планували.





Ми спробували розібратися із питанням оподаткування заробітної плати. Скільки ж тепер доведеться сплачувати податків?

На 2022 рік українська влада запланувала збільшити прожитковий мінімум та мінімальну зарплату на 3%. Вже з 1 жовтня 2022 року заробітну плату збільшать. Таким чином, мінімальна зарплата збільшиться лише на 200 гривень. Тепер мінімалка становитиме 6700 гривень на місяць. При цьому доведеться сплатити податок у розмірі 1306 гривень.

Вийде, що з урахуванням податків українці отримуватимуть такі суми:

з 1 грудня 2021 року до 30 вересня 2022 року українці отримуватимуть 5233 гривні;

з 1 жовтня 2022 року мінімальна сума зарплати становитиме 5393 гривні.

Зазначимо, що всі українці, котрі працюють офіційно, сплачують податки у розмірі 19,5% із суми зарплати. 18% складе ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) та 1,5% військовий збір.

Крім того, кожен роботодавець сплачує внески до Пенсійного фонду за кожного офіційно працевлаштованого працівника. Виходить, що держава отримує понад 30% зарплати кожного українця.

Крім того, вже з 1 січня 2022 року збільшиться мінімальна винагорода праці. Тепер за годину українці отримають не менше 39,26 гривень.

Як бачимо, незважаючи на збільшення мінімальної заробітної плати, реально сума майже не зміниться. Але оподаткування збільшиться. Тобто фактично збільшиться лише сума податків, а надбавки до зарплати вистачить на кілька буханців хліба.