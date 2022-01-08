Стало відомо, кому буде найлегше знайти роботу в 2022 році: найпопулярніші професії

У 2022 році в Україні очікується підвищений попит на IT-фахівців, медиків, менеджерів із продажу, спеціалістів логістичного сектору та працівників фінансової сфери. Їм буде найпростіше знайти роботу.





За даними порталу з підбору кадрів grc.ua, крім айтішників, в Україні зараз гостра нестача фахівців у наступних галузях:

медицина та фармакологія;

логістика та транспорт;

маркетинг та реклама;

менеджери з продажу у сегменті B2B;

працівники сфери фінансів.

За словами керівника відділу аналітики кадрового порталу grc.ua Руслани Березівської, протягом минулого року був підвищений попит на спеціалістів сфери продажу. У 2022 році тенденція збереглася, а за рахунок продуктивного ритейлу кількість вакансій збільшиться. Також у зв’язку з розвитком e-commerce передбачається зростання попиту на фахівців із закупівель, логістів та співробітників call-центрів.

За словами фахівця з працевлаштування Валентина Бардадима, очікується суттєвий попит на співробітників різної ланки у сфері виробництва та агробізнесу. У цих секторах потрібні не лише фахівці вузького профілю, а й звичайні робітники. Тобто люди без вищої освіти мають всі шанси вже навесні знайти стабільну високооплачувану роботу у сфері агробізнесу.

Зазначимо, що попит на простих робітників постійно зростає. Справа в тому, що представники робітничих професій дедалі частіше виїжджають за кордон у пошуках гідної оплати праці. У зв’язку із цим в Україні відчувається дефіцит робочих рук. Отже, у 2022 році варто очікувати підвищення заробітних плат у так званих «синіх комірців».

Зазначимо, що середня зарплата в Києві нині становить 18 тисяч гривень. Водночас середня зарплата у Дніпрі на рівні 15 тисяч гривень на місяць, у Запоріжжі – це лише 12,5 тисячі гривень.