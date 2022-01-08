На каких вещах базового гардероба категорически нельзя экономить: специалисты внесли в этот список 5 основных пунктов

Сегодня можно выглядеть дорого и со вкусом одеваться, не тратя при этом весь семейный бюджет на гардероб. Звезды и фешн консультанты показывают пример, как в масс-маркете можно подобрать идеальную базу на каждый день.





Специалисты утверждают, что есть «золотая пятерка». Это вещи, на которых экономить нельзя категорически. Любая дешевая вещь из этого списка может испортить любой, даже самый изысканный образ.

Обувь

Не важно, что именно надето на ногах – ботинки, кроссовки или туфли на выход, обувь должна быть дорогой. В первую очередь, это вопрос здоровья ног. Неудобная обувь вызывает дискомфорт, а при длительном ношении даже деформацию стопы и проблемы с опорно-двигательным аппаратом. В тоже время брендовые туфли на 10-ти сантиметровом каблуке можно носить легко, как тапочки.

Джинсы

Выглядеть они могут как удобно, быть порванными или протертыми на коленях или классического кроя, дешевые джинсы всегда можно отличить от дорогих с первого взгляда. Качественная вещь прослужит дольше, и выглядеть одинаково хорошо будет и новой, и после 10 стирки, чего не скажешь о бюджетном варианте.

Сумка

Аксессуар, к выбору которого нужно относиться очень внимательно. Даже обычный шоппер должен быть стильным и качественным. Самый тщательно подобранный и продуманный образ можно испортить, если взять к нему дешевую сумку из соседнего перехода.

Очки

Тут тоже речь пойдет о здоровье. Плохие линзы могут нанести вред зрению всего за один сезон ношения. Поделка под знаменитый бренд может внешне не отличатся от оригинала, но глаза не «обманешь».

Часы

Если есть желание и возможность приобрести вещь, которая станет семейной реликвией, то свой выбор специалисты рекомендуют сделать именно в пользу часов. Знаменитые марки создают вечные механизмы, которые почти не нуждаются в ремонте. Кроме того, такой аксессуар громче и ясней всего говорит о статусе своего владельца.