Названа профессия, за которую в Украине платят $1000: она не из IT

Вакансии для менеджеров по продажам в последние месяцы составляют более четверти всех предложений работодателей на популярных кадровых порталах Украины. Опытных «продажников» ценят очень высоко. Зарплата таких специалистов иногда доходит даже до 1000 долларов в месяц. При этом конкуренция среди менеджеров ничтожно мала – всего полтора человека на место.





По информации кадровых агентств, работников сейчас ищут преимущественно работодатели из сферы прямых продаж – различные торговые сети и магазины. Чтобы получить работу менеджером по продажам желательно иметь опыт на аналогичной должности не менее 1 года.

Однако стать «продажником» может даже новичок без стажа работы. Около 55% работодателей охотно примут такого кандидата. Ведь ведущую роль в этой профессии играют личные качества, в частности коммуникабельность, грамотная речь и неконфликтность.

Выбирая соответствующего работника большинство работодателей обращают внимание на его практические навыки. Плюсом для кандидата станет умение работать с CRM-системами, например AmoCRM (80% работодателей), или 1С (около 60%). Также увеличат шансы на получение работы навыки проведения анализа конкурентов, формирования коммерческого предложения, работы с квитанциями, накладными и т. п.

Однако наиболее привлекательными для работодателей являються кандидаты, имеющие собственную клиентскую базу. Такие специалисты вполне могут рассчитывать на зарплату в 20-30 тысяч гривен.

Профессия менеджера по продажам доступна для кандидатов любой возрастной категории. Правда, и зарплата для каждой из них будет разной. В частности претенденты до 30 лет могут рассчитывать на зарплату от 14 тысяч грн. Тогда как работник 30-40 лет зарабатывает от 20 до 30 тысяч грн.

Молодые кандидаты до 20 лет, которые не имеют никакого опыта в профессии, соглашаются даже на ставку в 7 тысяч гривен. Возраст старше 50 лет также не преграда для профессии «продажника», особенно если у вас за плечами большой опыт работы.

Менеджерам по продажам кроме ставки чаще всего предлагают бонусы или процент от стоимости реализованной продукции, оплату мобильной связи, а также бесплатные тренинги по специальности.