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Січневі ворожіння: як дізнатися свою долю у 2022 році
Вже не одне десятиліття люди ворожать на січневі свята. Такі передбачення будуть найточнішими. Як правильно гадати, розповідаємо в нашому матеріалі.
Коли треба гадати на долю та майбутнє
Найоптимальніші дні для ворожіння – 6 і 18 січня, тобто з Різдва до Хрещенського святвечора. Ворожити можна будь-якого вечора, але найкраще в перший і останній день. Світлі сили нададуть відповіді на запитання. А ось 15 і 17 січня краще обережніше. У ці дні відкриті ворота у потойбіччя, тому заборонено використовувати дзеркала.
6 та 18 січня дадуть найточніші відповіді на любовні питання, а 7 та 19 січня краще використовувати швидкі варіанти ворожіння.
Ворожіння у ніч на Різдво
- Підготуйте 3 чашки. В одну покладіть квітку, в другу – кільце, а в третю – стрічку. Потім вибирайте навмання. Кільце – символ швидкого весілля, стрічка – у дівках ще рік, квітка – варто чекати на пропозиції.
- На папірцях пишуть імена потенційних кавалерів, лише реальних. Потім папірці перевертають, а поверх викладають ворожі карти. Під кожним папірцем має бути три карти. Червоні масті – симпатія, чорні масті – симпатії немає, чорна одна чи дві – чоловік сумнівається.
- Змайструйте два кораблики з паперу, напишіть на них ім’я своє та половинки. Пустіть кораблики у ванну чи таз. Якщо вони попливуть разом, значить у вас будуть теплі стосунки. Кораблики не рухаються – все у пари буде добре, кораблики розпилися у різні боки – до розлучення.
Ворожіння на майбутнє
- Візьміть предмети, що символізують любов, гроші та удачу. Покладіть їх у коробку. Перемішайте їх та витягуйте. Перший предмет покаже найближче майбутнє, другий – далеке, третій – покаже, що на вас чекає завтра.
- Подумайте про майбутнє, уявіть події та навмання візьміть з полиці книгу, відкрийте її на випадковій сторінці та поставте палець на будь-який рядок. Фраза із книги дасть вам відповідь на питання про майбутнє.
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