Січневі ворожіння: як дізнатися свою долю у 2022 році

Вже не одне десятиліття люди ворожать на січневі свята. Такі передбачення будуть найточнішими. Як правильно гадати, розповідаємо в нашому матеріалі.





Коли треба гадати на долю та майбутнє

Найоптимальніші дні для ворожіння – 6 і 18 січня, тобто з Різдва до Хрещенського святвечора. Ворожити можна будь-якого вечора, але найкраще в перший і останній день. Світлі сили нададуть відповіді на запитання. А ось 15 і 17 січня краще обережніше. У ці дні відкриті ворота у потойбіччя, тому заборонено використовувати дзеркала.

6 та 18 січня дадуть найточніші відповіді на любовні питання, а 7 та 19 січня краще використовувати швидкі варіанти ворожіння.

Ворожіння у ніч на Різдво

Підготуйте 3 чашки. В одну покладіть квітку, в другу – кільце, а в третю – стрічку. Потім вибирайте навмання. Кільце – символ швидкого весілля, стрічка – у дівках ще рік, квітка – варто чекати на пропозиції. На папірцях пишуть імена потенційних кавалерів, лише реальних. Потім папірці перевертають, а поверх викладають ворожі карти. Під кожним папірцем має бути три карти. Червоні масті – симпатія, чорні масті – симпатії немає, чорна одна чи дві – чоловік сумнівається. Змайструйте два кораблики з паперу, напишіть на них ім’я своє та половинки. Пустіть кораблики у ванну чи таз. Якщо вони попливуть разом, значить у вас будуть теплі стосунки. Кораблики не рухаються – все у пари буде добре, кораблики розпилися у різні боки – до розлучення.

Ворожіння на майбутнє