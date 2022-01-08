Январские гадания: как узнать свою судьбу в 2022 году

Уже не одно десятилетие люди гадают на январские праздники. Такие предсказания будут самыми точными. Как правильно гадать рассказываем в нашем материале.





Когда нужно гадать на судьбу и будущее

Самые оптимальные дни для гадания – 6 и 18 января, то есть с Рождества по Крещенский сочельник. Гадать можно в любой вечер, но лучше всего в первый и последний день. Светлые силы дадут ответы на вопросы. А вот 15 и 17 января лучше поосторожнее. В эти дни открыты ворота в потусторонний мир, поэтому запрещено использовать зеркала.

6 и 18 января дадут самые точные ответы на любовные вопросы, а 7 и 19 января лучше использовать быстрые варианты гадания.

Гадание в ночь на Рождество

Подготовьте 3 чашки. В одну положите цветок, во вторую – кольцо, а в третью – ленту. Затем выбирайте наугад. Кольцо – символ скорой свадьбы, лента – в девках еще год, цветок – стоит ждать предложения.

На бумажках пишут имена потенциальных кавалеров, только реальных. Потом бумажки переворачивают, а поверх выкладывают гадальные карты. Под каждой бумажкой должно быть три карты. Красные масти – симпатия, черные масти – симпатии нет, черная одна или две – мужчина сомневается. Смастерите два кораблика из бумаги, напишите на них имя свое и своей половинки. Пустите кораблики в ванну или таз. Если они поплывут вместе, значит, у вас будут теплые отношения. Кораблики не двигаются – все у пары будет хорошо, кораблики распылись в разные стороны – к расставанию.

Гадание на будущее