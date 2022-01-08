Настоящий антирекорд: продукт, который покупают все, пробил психологическую отметку

Рост стоимости продукта, который издавна считался национальной гордостью украинцев, перешел все разумные пределы. Масло из подсолнечника в отечественных супермаркетах стоит чуть ли не 4 доллара за 1 литр, догоняя по цене импортное оливковое масло.





На почти идентичные цены украинского и итальянского продуктов на днях обратил внимание журналист Егор Чечерында. Он опубликовал пост в сети Facebook с фото чека, в котором отчетливо видна разница (а точнее ее отсутствие) между двумя видами масел. Бутылка масла торговой марки «Чумак» объемом 900 мл стоит 73,99 грн. То есть, 1 литр отечественного продукта обходится в 82,20 грн. Между тем, итальянское масло из оливок бренда «Santolino» стоит 89,99 грн за литр.

Такую возмутительную ситуацию журналист назвал «чудесами украинского ценообразования». И действительно, себестоимость двух упомянутых продуктов просто не может быть одинаковой. Ведь масло «Чумак» изготавливают под Полтавой, в 300 км от Киева, из украинского подсолнечника. В то же время оливковое масло «Santolino» везут в столицу Украины из итальянского городка Бари, который находится на расстоянии более 2,5 тыс. км. Да и зарплата у итальянцев, производящих данный продукт, намного выше, чем в Украине. Не говоря уже об абсолютно разной стоимости сырья.

Публикация журналиста вызвала целый шквал комментариев. Правда, некоторые пользователи отметили, что оливковое масло, которое взял в пример Чечерында, не лучшего качества. Ведь наиболее полезный продукт первого отжима стоит более 200 грн за литр. И все же указанное в чеке масло рафинированное и отлично подходит для жарки.

Выходит, что ведущий экспортный продукт, прославивший украинцев на весь мир, им самим скоро станет не по карману. Население же, пытаясь сэкономить, начнет массово переходить на альтернативные виды масла, привезенные в страну из-за граници.