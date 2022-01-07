Впервые в Украине пользователя Facebook оштрафовали на $3600

Жительница Кривого Рога была наказана судом за пост в сети Facebook, на котором изображены посторонние лица. Женщину обязали выплатить пострадавшим 100 тыс. грн в качестве морального ущерба и арестовали личное жилье.





Ответчица опубликовала фото вместе с постом со следующим названием: «Свозить гробы в горисполком? Означает ли поддержка петиции прекращение поборов на кладбищах?». На снимке запечатлен руководитель коммунального предприятия «Ритуал Сервис Плюс» криворожского городского совета вместе с супругой. Именно жена чиновника и подала иск на автора публикации, утверждая, что размещение фото является вторжением в ее личную жизнь.

Истец отметила, что публикация снимка привела к раскрытию ее персональных данных, а также стала поводом к общественному обсуждению ее семейных отношений. В иске перечислен целый ряд претензий к ответчице. В частности:

раскрытие данных о семейном положении пострадавшей;

обнародование информации о личных отношениях;

освещение ее религиозной принадлежности;

инициирование общественного обсуждения предыдущих и нынешних личных отношений супруга истицы;

инициирование обсуждения его профессиональной деятельности.

Пострадавшая оценила причиненный ей самой и ее мужу ущерб в 100 тыс. грн. Также она попросила суд арестовать квартиру ответчицы. Само же фото, которое и стало поводом для конфликта между женщинами, она требует устранить из сети и запретить обвиняемой использовать его в дальнейшем.

Саксаганский районный суд, рассматривавший данное дело, принял решение удовлетворить все требования истицы. На личное жилье горе-блогерши был наложен арест. Что же касается скандального поста в Facebook, то его пока не устранили. Сделать это можно будет только после принятия судьей окончательного решения по этому делу. А до того времени ответчице запретили вносить в публикацию какие-либо изменения.

Напомним, что масштабные судебные разбирательства, вызванные публикацией в соцсети, для Украины дело необычное. Более того, штрафы за этот вид нарушения еще никогда не достигали такой значительной суммы почти в 3600 долларов.