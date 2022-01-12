Що в них незвичного: за п’ятдесят гривень в Україні просять тисячу доларів

В Україні 50-гривневу монету намагаються продати з молотка аж за 27 тис. грн. Пам’ятний грошовий знак, що побачив світ у 2008 році з приводу приїзду патріарха Варфоломія I, викликав справжні баталії на аукціоні.





Наразі монета розміщена на популярному українському онлайн-аукціоні Violity. Вона виготовлена зі срібла та має наступні параметри:

діаметр – 8,5 см;

маса – 0,5 кг.

Таких монет в Україні було випущено лише 1 тис. шт. Тож екземпляр справді можна вважати дуже рідкісним.

На пам’ятному грошовому знаку зображені:

Вселенський патріарх Варфоломій I, що відвідав Україну у 2008 році для участі у святкуванні 1020 річниці з дня Хрещення Київської Русі;

тодішній президент України Віктор Ющенко.

Власник раритету стверджує, що монета в ідеальному стані. До того ж її не торкалися руки реставраторів. Також продавець зазначає в оголошенні наявність відповідного сертифікату із технічними даними монети.

Монета номіналом 15 копійок коштує шалених грошей

Існує ще одна українська монета, вартість якої зараз також складає під 1000 дол. Вона має нетиповий для українського монетного двору номінал – 15 коп. Такі монети були випущені малим тиражем у якості експерименту. Однак і це ще не все.

Копійка, за яку власник просить 26 тис. грн, має унікальну особливість. Її аверс розвернутий на 180 градусів у відношенні до реверса. Найімовірніше така монета в Україні всього одна. Тож не дивно, що її вартість становить майже 1 тис. дол.

Продавець стверджує, що його екземпляр із партії 1992 року був викарбуваний одним з перших. У підтвердження своїх слів він приводить зображення копійки, де на листках, що розміщені по краю, ще є прорізи. У наступних версіях монети ці прорізи зафарбовані.

Зараз за рідкісний екземпляр на аукціоні Violity змагається понад сотня нумізматів та колекціонерів, що палко бажають додати раритет до своєї колекції.