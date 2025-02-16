Зарплати деяких українських педагогів перевищують 50 тисяч: кому платять стільки

Професія викладача англійської мови в Україні користується значним попитом. Вакансії для таких спеціалістів чисельно представлені на кадрових порталах, де роботодавці пропонують конкурентні умови працевлаштування. Висококваліфіковані викладачі можуть розраховувати на заробітну плату понад 50 000 грн.

Пропозиції роботодавців

Один із центрів іноземних мов шукає викладача англійської мови на зарплату від 20 000 до 50 000 грн. Серед основних вимог:

рівень володіння англійською Advanced/Proficiency;

навички планування та проведення занять;

вища освіта (філолог, викладач, перекладач). Водночас роботодавець зазначає, що перевага надається саме високому рівню володіння мовою та методичним здібностям.

Інша компанія, що організовує курси англійської мови, пропонує оплату від 15 000 до 52 000 грн. Вимоги до кандидатів включають:

рівень англійської не нижче Advanced;

досвід викладання дорослим.

Центр англійської мови пропонує вакансію з зарплатою від 20 000 до 40 000 грн. Основні вимоги до кандидатів: