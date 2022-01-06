Фіналістка «Битви екстрасенсів» назвала найбільш ліниві знаки зодіаку

Є люди діяльні, а є справжні ледарі. Одні підскакують з ліжка бадьорими і свіжими, а іншим потрібно для цього спати до полудня. Деякі встигають більше за інших, а інші на їх фоні немов рухаються з черепашою швидкістю.





Фіналістка шостого сезону «Битви екстрасенсів » Кажетта Ахметжанова переконана, що лінь особливо характерна для представників п’яти знаків зодіаку.

Тельці

Представники знаку Тельців бувають напрочуд діяльним. Вони притягують до себе гроші і готові працювати дні і ночі безперервно, щоб домогтися фінансового благополуччя. Але варто їм вийти на новий рівень комфорту, як ліньки перемагає всі інші риси їхнього характеру. Вони стають справжніми гедоністами, насолоджуються життям, нікуди не поспішають і навіть можуть кинути працювати взагалі .

Раки

Народжені під знаком Рака зазвичай неквапливі. Це не завжди ліньки, але продуктивність сильно залежить від їхнього фізичного та психологічного стану. Іноді це виливається у зайву повільність, вони відтягують виконання складних завдань до останнього. Так що Раки часто засиджуються допізна. А ще вони не люблять активний відпочинок та прогулянки на свіжому повітрі. Вони люблять свій будинок, старанно облаштовують там сімейне гніздечко і намагаються зайвий раз звідти не вибиратися.

Леви

Королі астрологічної дюжини, Леви люблять розкішне життя, загальну увагу та визнання. Вони люблять комфорт, а свої обов’язки намагаються перекласти на колег та підлеглих. У результаті вони часто стають об’єктом критики через свою лінощі, хоч би як ретельно приховували її. А покинути роботу вони не можуть – грошей на всі розваги їм має вистачати з лишком.

Стрільці

Стрільців зовсім ледарями не назвати. Вони вміють слідувати складеному собі графіку і встигають робити багато часу. Проблема в тому, що їм не подобався вирішувати робочі питання, якщо можна присвятити себе особистим справам, хобі чи розвагам. Тут лінуватися їм ніколи. У результаті представників цього знака часто недолюблюють начальство та колеги. І не дивно – у робочий час Стрільці займаються чим завгодно, крім роботи.

Водолії

Водолії – пристрасні і гарячі натури, так що рутина і буденність їм не до смаку. Вони не хочуть виконувати нудні обов’язки та відкладають справи до останнього, навіть якщо терміни давно підтискують. Якщо їм якась справа не під силу, вони можуть просто її не робити, а потім придумати виправдання своїх лінощів. Жертвувати своєю зручністю та комфортом навіть заради зустрічі зі старим другом Водоліям не подобається. Зрештою, їм простіше придумати відмовку і залишитися вдома — у млості та напівдрімоті.