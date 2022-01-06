Стало известно, украинцы каких профессий потеряют работу уже через несколько лет

Украинский рынок труда постоянно трансформируется. Технологический прогресс уже уничтожил целый ряд специальностей, представителей которых можно заменить машинами или искусственным интеллектом. Поэтому, выбирая профессию, стоит хорошо подумать, чтобы через несколько лет не оказаться у разбитого корыта.





Какие профессии теряют актуальность?

В течение следующих нескольких лет стремительно упадет спрос на специалистов, которых легче всего заменить компьютерами. В частности, к 2030 году уменьшится количество рабочих мест для офисного персонала и представителей сферы торговли.

Под сокращения попадут:

администраторы;

секретари;

специалисты по набору текста;

работники полиграфий;

кассиры и уличные торговцы;

менеджеры по продажам;

телефонные операторы;

парковщики ;

; мастера по ремонту обуви.

Такие профессии будут считать устаревшими уже через несколько лет, а специалистам придется переучиваться и менять сферу деятельности.

На кого учиться, чтобы не остаться без работы?

Одной из наиболее перспективных отраслей в ближайшее десятилетие станет здравоохранение. Тенденция по увеличению спроса на специалистов этого направления появилась еще до начала пандемии коронавируса. Сейчас же из 20 профессий, на которые спрос растет сумасшедшими темпами, 9 напрямую связаны с медициной.

Еще одной топовой сферой деятельности является компьютерная отрасль. Спрос на программных разработчиков разных профилей растет с каждым днем. Особенно популярны сейчас направления ІТ-безопасности и автоматизации производства.

Не менее перспективной можно назвать и сферу услуг. В частности, будет процветать туризм и развлекательный бизнес. Такая тенденция станет логичным следствием пандемии и карантинных ограничений. Как только люди снова получат возможность отдыхать и путешествовать, начнется настоящий туристический бум.

Среди самых популярных профессий будущего также няни и сиделки, ухаживающие за пожилыми людьми. Спрос на такие услуги спровоцирует старение нации. Кроме того активно будет развиваться зеленая энергетика и все смежные с ней специальности.