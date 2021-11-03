Образования не нужно: названа специальность, за которую в Украине платят больше 1000 евро

Высшее образование не всегда является залогом хорошей заработной платы. В частности, в Украине одной из самых популярных профессий, для которых не нужен диплом, является парикмахер. На эту специальность спрос сейчас сумасшедший. Да и зарплата у «служителей красоты» на зависть каждому. Истинный профессионал своего дела вполне может рассчитывать на 35 тыс. грн. в месяц, а это более 1 тыс. евро.





Детальнее о специализации и заработках отечественных парикмахеров рассказала работница популярного кадрового портала Jooble Елена Кирильевнина. Она подчеркнула, что работодатели охотно нанимают даже новичков и готовы вкладывать собственные средства в их профессиональный рост.

«Спрос на парикмахеров в Украине сейчас стабильный. Зарплата зависит в первую очередь от профессионального уровня и универсальности мастера. Но большинство работодателей не гонятся за опытными специалистами. Они готовы инвестировать в развитие работника и повышение его мастерства, оплачивая курсы и разнообразные тренинги», – отметила эксперт.

В большинстве вакансий предлагается работа на полный рабочий день. Обычно это классический график «2 через 2» – 2 дня работы, 2 дня отдыха. Часы работы – с 9 до 21 часов.

Наиболее востребована профессия парикмахера в больших городах Украины – Киеве, Львове и Одессе. Зарплата, кроме профессиональных навыков и рабочего графика, зависит также от региона. Доход парикмахера варьируется от 10 до 35 тыс. грн. в месяц. Но заработки «мастеров красоты» в больших и малых городах могут отличаться чуть ли не вдвое. Ведь в “миллионниках” не только в разы больше клиентов, но и общий уровень дохода значительно выше.

Основными критериями, по которым работодатель выбирает кандидата, являются универсальность мастера, его опыт работы и коммуникабельность. Лучше всего, если специалист будет уметь выполнять и женские, и мужские стрижки, а также будет иметь за плечами по крайней мере 1 год стажа.