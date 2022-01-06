Заробитчан массово зовут в Польшу: новые правила пребывания

По данным на конец 2021 года количество украинских заробитчан в Польше выросло почти на 24%. Но благодаря смягчению условий въезда и пребывания в 2022 году их может стать еще больше. Собственно с этой целью поляки и изменили несколько пунктов закона об иностранцах. Ведь из-за эмиграции собственных граждан в Великобританию и Германию, западные соседи как никогда нуждаются в рабочей силе.





Чтобы привлечь еще больше трудовых мигрантов из Украины, поляки, прежде всего, увеличили срок действия разрешения на работу до 2 лет. Ранее такой документ відавали лишь на 6 месяцев, а чтобы продлить разрешение еще на пол года, нужно было ждать решения властей столько же времени.

Еще одной хорошей новостью для украинцев стало изменение условий получения карты побыта, то есть вида на жительство в Польше. Теперь для получения карты побыта не нужно предоставлять договор на аренду жилплощади. К тому же после смены работодателя она будет оставаться актуальной, тогда как в прошлом году украинцы должны были после устройства на другую работу подавать новое заявление на карту побыта.

Документ будет выдаваться на срок от 1 до 3 лет. Все это время украинец может спокойно жить и работать в соседней стране.

Не последним пунктом, который способен убедить наших граждан уехать на работу в Польшу, является рост минимальной зарплаты. Нижняя граница дохода у поляков поднялась до 20360 грн, тогда как в 2021 она находилась на уровне 18940 грн. Рост минималки почти на 50 евро много значит для наших заробитчан. Ведь большинство из них занимается низкоквалифицированным трудом, плата за который обычно близка к минимальной в стране.

Благодаря более лояльным к иностранным работникам законам украинцам станет проще жить и работать в Польше. Но в то же время нововведения соседей для нашего государства могут иметь не самые лучшие последствия. Поскольку массовая миграция граждан угрожает Украине настоящим кризисом на рынке труда.