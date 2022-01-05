Названы вещи, несущие токсическую угрозу: они есть в каждом доме

Правильное питание и регулярные занятия спортом – это первое, о чем мы думаем, когда речь заходит о здоровом образе жизни. Однако, чтобы хорошо себя чувствовать, нужно также обезопасить свой организм от вредных факторов окружающей среды.





С опасными, и даже ядовитыми веществами мы контактируем каждый день. Более того, вред могут нанести даже обычные бытовые вещи, которые не вызывают у нас никаких подозрений. Сегодня вы узнаете страшную правду о предметах и веществах, без которых не представляете своей жизни.

Духи

Казалось бы что такого страшного может быть в этой ароматной жидкости. Однако почти во всех духах содержатся чрезвычайно токсичные составляющие, как этилацетат, ацетон, камфора, линалол и т.д. Вдыхая эти химические вещества, человек ощущает сонливость, тошноту, раздражение слизистых глаз и носа, сильную мигрень.

Матрасы

В современных матрасах присутствуют полибромдифениловые эфиры, или сокращенно ПБДЭ. Они губительно влияют на состояние репродуктивной системы, провоцируют проблемы со щитовидкой и повреждения мозга.

Чистящие вещества

Множество токсичных химикатов содержится и в средствах для уборки. Жидкость для мытья посуды, порошок для стирки и вещество удаляющее налет с кафеля – все они крайне опасны для здоровья человека.

Освежители воздуха

Большая концентрация такого спрея в воздухе может вызвать тошноту и головокружение. Особенно если помещение, в котором используется освежитель, редко проветривается.

Пластиковые контейнеры

Дешевый пластик, из которого делают контейнеры для еды, имеет в своем составе фталаты. Использование такой посуды может закончиться для вас проблемами с эндокринной и репродуктивной системой, а также невралгическими нарушениями. Такие же последствия может иметь и регулярное потребление напитков из пластиковых бутылок.

Косметика

Здесь речь идет не только о декоративной косметике, но и о кремах. Они должны оздоровлять нашу кожу, но могут действовать в обратном направлении. Сульфатам, силиконам, минеральным маслам и ароматизаторам по силам не только испортить кожу, но и нанести непоправимый вред здоровью.

Антиперспиранты

Наиболее опасной составляющей таких средств, которая собственно и блокирует выделение пота, является алюминий. Некоторые ученые даже подозревают, что он вызывает рак груди.

Кондиционеры для белья

Эти средства покрывают одежду невесомой пленкой, которая должна сделать ее более приятной на ощупь. Но она также может вызвать раздражение, а на особенно чувствительной коже даже химические ожоги.

Посуда с антипригарным покрытием

Для изготовления волшебных сковородок, к которым ничего не прилипает, обычно используют тефлон. При нагревании он выделяет ядовитый газ, который вызывает целый ряд проблем со здоровьем. Следует ли так рисковать ради чистых сковородок?