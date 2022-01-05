Украинцев предупредили о новых штрафах с 1 января: женщины заплатят больше

С января 2022 года в силу вступает новый закон об использовании регистраторов расчетных операций, сокращенно РРО. Это нововведение касается ФОПов. Закон обязывает всех предпринимателей 2-4 группы плательщиков единого налога использовать кассовые аппараты для работы.





При этом отменяется правило, когда ФОПы могли не использовать кассовые аппараты при малых объемах оборота или в некоторых сферах деятельности. За игнорирование требований нового закона придется заплатить штраф. При первом нарушении ФОПа обяжут заплатить 100% от суммы чека, за повторное нарушение – 150% от суммы в чеке.

Отметим, что право не устанавливать кассовый аппарат есть в ФОП 2-4 группы, которые не работают с наличкой, а все операции проводят через банковские переводы. Это единственное исключение, если предприниматель сочетает онлайн и офлайн торговлю, то он обязан пользоваться кассовым аппаратом.

Также власти внедряют новый штраф для украинских женщин, которые не встанут на воинский учет по последнему приказу Министерства обороны. Женщин обяжут уплатить от 850 до 1700 гривен, а вот руководителей организаций, где работают нарушительницы закона, оштрафуют на сумму от 5100 до 8500 гривен.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о добровольной постановке на воинский учет женщин. Список военнообязанных профессий расширили, в него включили журналисток, музыкантов, программисток, бухгалтеров и другие профессии, не имеющие прямого отношения к армии.

В Министерстве обороны объясняют, что постановка на учет не значит, что женщин призывают на службу в армию. Это обновление базы данных военкоматов. Такая информация позволит лучше знать потенциал украинской армии в случае обострения ситуации на востоке Украины.