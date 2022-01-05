Українців попередили про нові штрафи із 1 січня: жінки заплатять більше

З січня 2022 року набуває чинності новий закон про використання реєстраторів розрахункових операцій, скорочено РРО. Це нововведення стосується ФОПів. Закон зобов’язує всіх підприємців 2-4 групи платників єдиного податку використовувати касові апарати для роботи.





При цьому скасовується правило, коли ФОП могли не використовувати касові апарати при малих обсягах обороту або в деяких сферах діяльності. За ігнорування вимог нового закону доведеться сплатити штраф. При першому порушенні ФОП зобов’яжуть заплатити 100% від суми чека, за повторне порушення – 150% від суми в чеку.

Зазначимо, що право не встановлювати касовий апарат є у ФОП 2-4 групи, які не працюють із готівкою, а всі операції проводять через банківські перекази. Це єдине виключення, якщо підприємець поєдную онлайн та офлайн торгівлю, то використання касового апарату є обов’язковим.

Також влада впроваджує новий штраф для українських жінок, які не стануть на військовий облік за останнім наказом Міністерства оборони. Жінок зобов’яжуть сплатити від 850 до 1700 гривень, а ось керівників організацій, де працюють порушниці закону, оштрафують на суму від 5100 до 8500 гривень.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували законопроект про добровільну постановку на військовий облік жінок. Список військовозобов’язаних професій розширили, до нього включили журналісток, музикантів, програмісток, бухгалтерів та інші професії, які не мають прямого відношення до армії.

У Міністерстві оборони пояснюють, що постановка на облік не означає, що жінок закликають до служби в армію. Це оновлення бази даних військкоматів. Така інформація дозволить краще знати потенціал української армії у разі загострення ситуації на сході України.