Безробітні отримуватимуть новий вид соціальної допомоги: 97 500 гривень кожному

Про те, що безробітні українці матимуть змогу отримати допомогу від держави на відкриття власного бізнесу, повідомили на офіційному сайті Міністерства соціальної політики.





На ці цілі в держбюджеті України на 2022 рік закладено понад сто мільйонів гривень.

При цьому українцям не доведеться компенсувати цю допомогу. Вона буде безповоротною та безпроцентною, але тільки якщо сума не перевищуватиме 15 мінімальних зарплат, тобто 97 500 гривень. Через три роки допомогу на відкриття бізнесу потрібно буде повернути державі, але з неї віднімуть ЄСВ та податки. А якщо підприємець дасть роботу щонайменше двом людям, яких направлять через центр зайнятості, то його звільнять від необхідності повертати гроші.

Щоб отримати кошти на відкриття власного бізнесу, слід звернутися до Центру зайнятості за місцем проживання. Від людини вимагатиметься довідка про відсутність судимості та бізнес-план. З останнім можуть допомогти працівники Центру зайнятості. Також фахівці організують курси з ведення підприємницької діяльності та нададуть допомогу у всіх організаційних питаннях.

Допомогу на відкриття бізнесу можна витратити виключно на придбання обладнання для підприємницької діяльності. Про це треба буде прозвітувати. Підприємцю дадуть 3 роки на розкручування своєї справи. Після чого попросять повернути гроші, видані для старту. Але якщо підприємець дасть роботу щонайменше 2 людям, яких направить Центр зайнятості, то його звільнять від необхідності повертати стартову суму державі.