Розсадник стафілококів та кишкових паличок: у всіх на кухні є цей дуже небезпечний предмет

В кожному домі є кухня, навіть якщо мова про найменшу квартиру. Це місце де ми готуємо їжу, їмо, а дехто просто любить посидіти на кухні в тиші і випити чашку чаю. І в кожного на кухні є певний перелік предметів без котрих нікуди. Як от посуд, ножі, плита чи дощечка для нарізання овочів та м’яса.





Маєте дощечку? А у якому вона стані? Маєте кілька дощечок, окремо для нарізання овочів та м’яса, чи користуєтесь лише однією? Виявляється дощечка — це дуже небезпечний предмет. На ній дуже швидко накопичується маса хвороботворних бактерій, навіть якщо ви її ретельно миєте.

Кишкові палички, стафілококи та безліч мікробів, які потрапляючи в організм можуть спровокувати низку проблем. То що треба знати про звичайну кухонну дощечку? Розповідаємо.

Дощечку потрібно правильно мити і вчасно міняти

Найчастіше на кухні можна побачити дерев’яну дощечку. Це хороший варіант, така дощечка і слугує довго і виглядає естетично, а ще натуральне дерево має властивість частково вбивати мікроби. Негатив в тому, що на дереві залишаються сліди від ножа. І в цих виїмках та тріщинах рекордно швидко розмножуються мікроби. Для того, аби дощечкою було безпечно користуватися не забувайте про кілька правил:

Майте завжди кілька дощечок, окремо для сирих продуктів, окремо для готових, і окремо для сирого м’яса. Змінюйте дощечку на нову кожні 2 роки. А якщо вона надто порізана, то й частіше. Ретельно очищайте дощечку особливо після м’яса. Промийте кип’ятком, після цього потріть сіллю та дезинфікуючим миючим засобом для посуду.

Дехто й зовсім не миє дощечку, а просто обполіскує її під проточною водою. Знайте — це небезпечно для вашого здоров’я.