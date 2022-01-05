Новини

Безработные будут получать новый вид социальной помощи: 97 500 гривен каждому

05.01.2022
1 хвилина на прочитання

О том, что безработные украинцы смогут получить пособие от государства на открытие собственного бизнеса, сообщили на официальном сайте Министерства социальной политики.


На эти цели в госбюджет Украины на 2022 год заложен более ста миллионов гривен.

Новини по темі

При этом украинцам не надо будет компенсировать эту помощь. Она будет безвозвратной и беспроцентной, но только если сумма не будет превышать 15 минимальных зарплат, то есть 97 500 гривен.

Через три года помощь на открытие бизнеса нужно будет вернуть государству, но из нее вычтут ЕСВ и налоги. А если предприниматель даст работу минимум двум людям, которых направят через центр Занятости, то его освободят от необходимости возвращать деньги.

Чтобы получить деньги на открытие собственного бизнеса, нужно обратиться в Центр занятости по месту жительства. От человека потребуется справка об отсутствии судимости и бизнес-план. С последним могут помочь сотрудники Центра занятности. Также специалисты организуют курсы по ведению предпринимательской деятельности и окажут помощь во всех организационных вопросах.

Помощь на открытие бизнеса можно потратить исключительно на покупку оборудования для ведения предпринимательской деятельности. Об этом нужно будет отчитаться. Предпринимателю дадут 3 года на раскрутку собственного дела. После чего попросят вернуть деньги выданные для старта. Но если предприниматель даст работу минимум 2 людям, которых направит Центр занятости, то его освободят от необходимости возвращать стартовую сумму государству.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


﻿
Tags
05.01.2022
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Гороскоп

На кого чекають нові завдання, а хто отримає силу: гороскоп на середу, 5 січня

05.01.2022

Зарплати бюджетників збільшаться: скільки отримуватимуть вчителі та медики у 2022 році

05.01.2022

Гривня пішла в піке: відомий курс валюти до 9 січня

05.01.2022

Гривна ушла в пике: известен курс валюты до 9 января

05.01.2022
Back to top button