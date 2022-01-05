Безработные будут получать новый вид социальной помощи: 97 500 гривен каждому

О том, что безработные украинцы смогут получить пособие от государства на открытие собственного бизнеса, сообщили на официальном сайте Министерства социальной политики.





На эти цели в госбюджет Украины на 2022 год заложен более ста миллионов гривен.

При этом украинцам не надо будет компенсировать эту помощь. Она будет безвозвратной и беспроцентной, но только если сумма не будет превышать 15 минимальных зарплат, то есть 97 500 гривен.

Через три года помощь на открытие бизнеса нужно будет вернуть государству, но из нее вычтут ЕСВ и налоги. А если предприниматель даст работу минимум двум людям, которых направят через центр Занятости, то его освободят от необходимости возвращать деньги.

Чтобы получить деньги на открытие собственного бизнеса, нужно обратиться в Центр занятости по месту жительства. От человека потребуется справка об отсутствии судимости и бизнес-план. С последним могут помочь сотрудники Центра занятности. Также специалисты организуют курсы по ведению предпринимательской деятельности и окажут помощь во всех организационных вопросах.

Помощь на открытие бизнеса можно потратить исключительно на покупку оборудования для ведения предпринимательской деятельности. Об этом нужно будет отчитаться. Предпринимателю дадут 3 года на раскрутку собственного дела. После чего попросят вернуть деньги выданные для старта. Но если предприниматель даст работу минимум 2 людям, которых направит Центр занятости, то его освободят от необходимости возвращать стартовую сумму государству.