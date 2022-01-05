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Зарплати бюджетників збільшаться: скільки отримуватимуть вчителі та медики у 2022 році

05.01.2022
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У зв’язку із підвищенням середньої зарплати в Україні очікується зростання доходів працівників бюджетної сфери.


Збільшення мінімальної зарплати відіб’ється на розмірі доходу бюджетників та на податках. Зазначимо, що середній прибуток українців на січень 2022 року становить 15 778 гривень.

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Зазначається, що найбільше зростуть зарплати медиків. Вони отримають надбавку 300-500% за престижність праці. Таке рішення влади пов’язане із підвищеним навантаженням на лікарів у період боротьби з пандемією коронавірусу.

Мінімальна зарплата спеціаліста з базовою вищою або неповною вищою освітою медичного спрямування отримуватиме мінімум 13 500 гривень, а зарплата лікарів та професіоналів з вищою немедичною освітою, але допуском до діяльності в закладах охорони здоров’я становитиме мінімум 20 000 гривень.

А ось заробітна плата вчителів збільшилася ще у грудні 2021 року. Так, наприклад, заробіток директора школи на місяць становить від 15742 до 17057 гривень. Вчитель вищої категорії отримує від 12698 до 13759 гривень. Вчитель І категорії заробляє 12 906 гривень, ІІ – 12 053 гривень. Молоді вчителі лише після закінчення навчального закладу можуть розраховувати на зарплату 9 768 гривень, асистент вчителя – 11 200 гривень.

Якщо говорити про керівників гуртків, то у 2022 році вони одержують по 12 053 гривень, а педагоги-організатори –10 445 гривень.

Також на 10% більше отримуватимуть військові. У середньому зарплата українського військового зросте на 1-2 тисячі гривень.

Раніше повідомлялося, що найбільше в Україні одержують програмісти, які володіють мовою програмування Ruby on Rails. Такі спеціалісти заробляють близько 80 тисяч гривень. Також високий рівень доходу у фахівців, пов’язаних із розміщенням реклами у медіа.

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05.01.2022
1 хвилина на прочитання

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