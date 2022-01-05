Гривня пішла в піке: відомий курс валюти до 9 січня

Курс української гривні у перший тиждень нового року буде цілком підвладний політичній ситуації в країні. Якщо стосунки із Росією залишатимуться стабільними, курс суттєво не зміниться. Та будь-які погані новини можуть штовхнути національну валюту у прірву девальвації.





Наразі експерти розглядають більш оптимістичний варіант, за яким гривня стосовно долара триматиметься на рівні 27,10-27,30 грн/дол. Тим часом євро в обмінниках можна буде придбати за 30,60-30,82 грн/євро.

Одним з факторів, що забезпечить стійкий курс валют у період з 5 по 9 січня, стане зменшення кількості обмінних операцій в країні. Адже попит на іноземну валюту у святкові дні зазвичай суттєво знижується. Свою роль зіграють і банківські вихідні, завдяки яким офіційний курс валют змінюватися не буде.

Та забувати про політичний фактор все ж не варто. Загроза нападу з боку Росії, або навіть незначна зміна ситуації не в нашу користь, може спрацювати як тригер для різкого падіння національної валюти. Навіть якщо новини через довгі банківські вихідні не одразу вплинуть на офіційний курс, чорний валютний ринок на зміну політичного тла відреагує миттєво.

Погіршення стосунків із Росією можуть позначитися і на вартості енергоносіїв, що також не найкращим чином вплине на курс. Енергетична криза підвищить вартість товарів та спровокує інфляцію, тим самим ослабивши гривню.

За такий умов українцям потрібно бути насторожі та постійно спостерігати за змінами на політичній арені. Адже у разі форс-мажорної ситуації рятувати свої заощадження доведеться миттєво. Проте якщо гривня все ж почне заходити у піке, провідні фінансові експерти країни радять закуповуватися саме доларами, а не євро. Бо ж єдина європейська валюта вже зовсім скоро здешевіє. Її курс у відношенні до долара впаде із 1,13 до 1,10 дол/євро.