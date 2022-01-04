Регулярное употребление молока провоцирует серьезную неврологическую болезнь: результаты последних исследований

Мужчинам старше 30 лет стоит отказаться от молока. Ученые опубликовали результаты нового исследования. Эксперты утверждают, что мужчинам после тридцати стоит отказаться от молока.





Бесспорно, молоко – отличный источник белка, в нем содержится до 80% казеина, также оно богато кальцием и микроэлементами. Оно необходимо для укрепления скелета и предотвращения ломкости костей у людей старшего возраста.

К тому же молоко богато витаминов D, то есть улучшает процесс усвоения кальция и фосфора. Если мужчина регулярно занимается спортом, то этот напиток поможет быстро восстановить утраченные силы и нормализует давление. Также стакан теплого молока вечером поможет быстрее уснуть.

Несмотря на все положительные качества молока, его потребление в больших количествах вызывает тяжелое неврологическое заболевание. Речь идет о болезни Паркинсона. Статистика говорит, что большинство мужчин, у которых поставили диагноз болезнь Паркинсона, регулярно употребляли молоко, причем в больших количествах. Медики отмечают, что у большинства больных сниженная способность организма переварить казеин (молочный белок). Именно это может вызывать неврологические нарушения.

Получается, что после 30 лет лучше отказаться от регулярного употребления молока, а заменить его другими молочными продуктами, например, твердым сыром. В нем концентрация полезных веществ в 10 раз выше, чем в молоке.

Отметим, что ученые давно установили, что молоко и молочные продукты намного лучше усваиваются детским организмом в период формирования скелета. С возрастом потребность в молоке снижается, а значит, чем старше человек, тем меньше молокопродуктов ему нужно. Это не значит, что пожилым людям стоит полностью отказываться от молока. Но если есть возможность получить кальций с других продуктов, стоит хотя бы ограничить потребление молочной продукции.