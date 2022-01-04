Незареєстровані SIM-карти українців можуть відключити: як не втратити номер

З 1 січня 2022 року набув чинності новий закон про електронні комунікації. Нововведення передбачають обов’язкову реєстрацію SIM-карток за паспортними даними.





Законопроект зобов’язує кінцевого користувача реєструвати SIM-картку у постачальника електронних комунікаційних послуг. Порядок реєстрації регламентується правилами надання та отримання електронних комунікаційних послуг.

Законопроект змусить усіх українців звернутися до оператора та зареєструвати сім-карти, інакше їх відключать від мережі. У громадян України є достатньо часу на реєстрацію. Ще три роки можна продовжувати користуватися незареєстрованою SIM-картою. Але вже з 1 січня 2025 року всіх незареєстрованих абонентів відключать.

Тобто, після 1 січня 2025 року оператори послуг призупинять обслуговування незареєстрованого абонента. Якщо в цей період людина не надасть паспортних даних або не укладе договір протягом 2 місяців, то його номер безповоротно заблокують.

Такі дії з боку держави пов’язані із бажанням захистити українців від шахраїв. Наразі широко поширені дзвінки від шахраїв під виглядом служби підтримки банків з метою витягнути гроші з кишень українців. Щоб не допустити подібних випадків, влада впроваджує обов’язкову реєстрацію SIM-карток за паспортами.

У такий спосіб влада сподівається скоротити кількість шахрайських дзвінків. Ідентифікація дозволить швидко встановити особу за номером телефону. Наступний етап – розробка плану дій для запобігання реєстрації номерів на підставних осіб.

Нагадаємо, що нещодавно найбільшому українському постачальнику телекомунікаційних послуг Київстару вдалося розвинути рекордну швидкість 4G інтернету. Вони перевищили швидкість передачі в 1,1 Гб. Поки що лише в лабораторних умовах, але це важливий крок до підвищення швидкості інтернету для користувачів. З огляду на поширення контенту високої якості підвищення швидкості інтернету дуже доречне.