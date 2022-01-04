Регулярне вживання молока провокує серйозну неврологічну хворобу: результати останніх досліджень

Чоловікам старше 30 років варто відмовитись від молока. Науковці опублікували результати нового дослідження. Експерти стверджують, що чоловікам після тридцяти варто відмовитись від молока.





Безперечно, молоко – відмінне джерело білка, в ньому міститься до 80% казеїну, також воно багате на кальцій і мікроелементи. Воно необхідне для зміцнення скелета та запобігання ламкості кісток у людей старшого віку.

До того ж молоко багате на вітаміни D, тобто покращує процес засвоєння кальцію і фосфору. Якщо чоловік регулярно займається спортом, цей напій допоможе швидко відновити втрачені сили і нормалізує тиск. Також склянка теплого молока увечері допоможе швидше заснути.

Незважаючи на всі позитивні якості молока, його споживання у великій кількості викликає тяжке неврологічне захворювання. Йдеться про хворобу Паркінсона. Статистичні дані кажуть, що більшість чоловіків, у яких поставили діагноз хвороба Паркінсона, регулярно вживали молоко, причому у великій кількості. Медики відзначають, що у більшості хворих знижена здатність організму перетравити казеїн (молочний білок). Саме це може спричинити неврологічні порушення.

Виходить, що після 30 років краще відмовитись від регулярного вживання молока, а замінити його іншими молочними продуктами, наприклад, твердим сиром. У ньому концентрація корисних речовин у 10 разів вища, ніж у молоці.

Зазначимо, що вчені давно встановили, що молоко та молочні продукти набагато краще засвоюються дитячим організмом у період формування скелета. З віком потреба в молоці знижується, а отже, що старша людина, то менше молокопродуктів їй потрібно. Це не означає, що людям похилого віку варто повністю відмовлятися від молока. Але якщо є можливість отримати кальцій з інших продуктів, варто обмежити споживання молочної продукції.