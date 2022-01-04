Вступає в дію оновлена пенсійна реформа: цьогоріч вийти на пенсію зможуть не всі

З початком 2022 року вступає в дію один з етапів оновленої пенсійної реформи. А саме оновлені вимоги до страхового стажу. Якщо у минулому році можна було вийти на пенсію при наявності 60 років і 28 років стажу, то в цьому році додали ще 1 рік.





Тобто, громадяни, яким цьогоріч виповниться 60, можуть вийти на пенсію лише за умови наявності 29 років стажу, а таке собі можуть дозволити далеко не всі.

За офіційними даними, близько 40% 60-річних змушені будуть продовжувати працювати аж до 63 або 65 років. В цьому віці вони зможуть вийти на пенсію маючи 19 і 15 років відповідно. Ба більше, у наступному році мінімальний стаж становитиме вже 30 років, і так щороку добавлятимуть один рік, допоки цифра не дійде до 35 років.

Все через велику кількість працюючих “у тіні” українців

Уряд зауважив, що Пенсійний Фонд просто немає можливості забезпечувати пенсією всіх громадян, адже левова частка українців працює неофіційно, і свої доходи не оподатковує. Також, дуже велика кількість українців оподатковують лише мінімальну зарплату, решту суми отримуючи “у конверті”.

Все це негативно впливає на бюджет, тож доводиться йти на подібні міри. Також, незабаром в Україні запрацює добровільна накопичувальна система, завдяки якій накопичити на пенсію зможуть ті, хто працює неофіційно або не працює зовсім. Приміром їздить на сезонні роботи закордон.

Люди матимуть особисті рахунки, куди щомісяця перераховуватимуть певний відсоток розрахований від мінімальної зарплати. Таку ж суму перераховуватиме на цей рахунок держава, і в результаті накопичуватиметься пенсія. Працюючі офіційно теж зможуть накопичувати. Щомісячний внесок вони ділитимуть з роботодавцем навпіл, а після 60-ти отримуватимуть одразу дві виплати: соціальну та накопичену власними силами.