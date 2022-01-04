Терміни дії Covid-сертифікату можуть не обмежувати: у МОЗ назвали умови

Усі сертифікати про вакцинацію від коронавірусу в Україні планують перевипустити. Причина – рішення про бустерну дозу вакцини Covid-19.





Про це в інтерв’ю Суспільному розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Фахівець пояснює, що, ймовірно, вже з 15 січня запровадять фінальну модель того, як продовжувати сертифікати у додатку держпослуг «Дія». Технічна можливість вже розроблена, тобто термін дії Covid-сертифіката можна продовжити шляхом його перевипуску.

Як стверджує Кузін, дію Covid-сертифікат продовжать лише за наявності бустерної дози, а не додаткової дози вакцини. Зазначається, що додаткова доза щеплення може підвищити імунний захист, якщо порівнювати з вакцинацією двома дозами.

Водночас бустерна доза вакцини дозволяє відновити захисні функції організму, збільшити кількість антитіл і, відповідно, забезпечити посилений захист від тяжких наслідків коронавірусної хвороби. Після отримання бустерної дози термін дії Covid-сертифіката продовжать на 270 днів, тобто дев’ять місяців. На даному етапі третя доза вакцини рекомендується медикам та працівникам будинків інтернатного типу після того, як пройде шість місяців з дня отримання другої дози вакцини.

Нагадаємо, що всі повнолітні українці, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби, можуть отримати 1000 гривень. Виплата оформляється у додатку «Дія». Для тих, у кого немає смартфона, влада розробляє альтернативний варіант.

Перевести в готівку гроші не вийде, тому що вони призначені для підтримки бізнесу, який найбільше постраждав від обмежень у зв’язку з пандемією. Виходить, що витратити 1000 за вакцинацію можна у кінотеатрах, театрах, виставкових залах, книгарнях та на авіа- та залізничні квитки для подорожей Україною. Для людей старше 60 років зроблять виняток, їм дозволять витратити вакцинальну тисячу в аптеці.