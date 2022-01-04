Сроки действия Covid-сертификата могут не ограничивать: в Минздраве назвали условия

Все сертификаты о вакцинации от коронавируса в Украине планируют перевыпустить. Причина – решение о бустерной дозе вакцины от Covid-19.





Об это в интервью Суспильному рассказал главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

Специалист объясняет, что, вероятно, уже с 15 января введут финальную модель того, как продлять сертификаты в приложении госуслуг «Дия». Техническая возможность уже разработана, то есть срок действия ковид-сертификата можно продлить путем его перевыпуска.

Как утверждает Кузин, действие Covid-сертификат продлят только при наличии бустерной дозы, а не дополнительной дозы вакцины. Отмечается, что дополнительная доза прививки способна повысить иммунную защиту, если сравнивать с вакцинацией двумя дозами.

В то же время бустерная доза вакцины позволяет восстановить защитные функции организма, увеличить количество антител, и соответственно, обеспечить усиленную защиту от тяжелых последствий коронавирусной болезни. После получения бустерной дозы срок действия ковид-сертификата продлят на 270 дней, то есть на девять месяцев. На данном этапе третья доза вакцины рекомендуется медикам и работникам домов интернатного типа после того, как с момента получения второй дозы вакцины пройдет шесть месяцев.

Напомним, что все совершеннолетние украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от коронавирусной болезни, могут получить 1000 гривен. Оформить выплату можно в приложении «Дия». Для тех, у кого нет смартфона, власти разрабатывают альтернативный вариант.

Обналичить деньги не получится, так как они предназначены для поддержки бизнеса, который сильнее всего пострадал от ограничений в связи с пандемией. Получается, что потратить 1000 за вакцинацию можно в кинотеатрах, театрах, выставочных залах, книжных магазинах и на авив- и ЖД-билеты для путешествий Украиной. Для людей старше 60 лет сделают исключение, им разрешат потратить вакцинальную тысячу в аптеке.