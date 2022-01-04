Білл Гейтс буде блокувати Сонце, щоб зупинити глобальне потепління: перші спроби відбудуться цього року

Людство не стоїть на місці. Вже давно вивчається космос, інші планети і от поступово людина добирається й до Сонця. Останніми роками Сонце робить багато лиха.





Точніше справа не в небесному світилі, а в людстві, яке своїми ж руками нищить Планету. А от Сонце просто, як додатковий тригер того, що клімат невпинно змінюється, льодовики тануть, а океани розширюються. Глобальне потепління — велика проблема. Рідкісна флора і фауна на багатьох континентах під загрозою. А природні катаклізми, такі як торнадо, цунамі та затяжні грози дісталися до тих регіонів, для яких колись були зовсім не типовими.

Відомий мільярдер Білл Гейтс здається придумав, як можна трішки призупинити цей руйнівний процес. Бізнесмен вирішив, що потрібно обмежити потрапляння сонячного проміння на Землю, тобто блокувати його. І у 2022 році відбудуться перші спроби втілити задумане у реальність.

Білл Гейтс блокуватиме сонце на д Швецією

Науковці на чолі з Біллом створили проект, який називається ScoPEx. Суть завдання полягає в тому, щоб з допомогою спеціального аерозолю запустити в атмосферу певну кількість карбонату кальцію, який містить у морській воді.

Кальцій вперше спробують запустити над північною частиною Швеції, на висоту приблизно 20 кілометрів. Він мав би створити таку собі хмару, яка не пропускатиме проміння на землю. Дослідники вважають, що це цілком безпечний, а головне дієвий спосіб блокувати пряме сонячне проміння і тим самим призупинити глобальне потепління. Ну а далі, справа за людьми. Менше пластику, менше сміття, більше заводів з переробки відходів і Планета матиме шанс на очищення.

Що ж, ймовірно через кілька років, людство керуватиме всім включно з погодою. Це і захоплює і лякає одночасно.