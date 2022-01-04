Стало відомо, як українців дурять через підставний сайт “Нова Пошта”

В Україні з’явився фальшивий сайт найбільшого поштового оператора “Нова пошта”. Шахраї під виглядом послуги novapay отримують дані картки та списують кошти. Лише кілька секунд і з карти пропадає все до копійки.





Справа в тому, що шахраї пропонують українцям зробити платіж за покупку через популярний сервіс novapay. Насправді вони надсилають накладну з фальшивого сайту «Нової пошти». І як тільки користувач вводить дані карти, з неї списуються всі гроші.

Український блогер Вадим Фульмахт поділився своїм досвідом спілкування із шахраями. Він розмістив оголошення на OLX, де продавав непотрібні речі. Незабаром із ним зв’язалася якась Анастасія та виявила бажання купити товар. Після короткої розмови вона запропонувала оформити доставку через novapay (аналог OLX-доставки). На скріншотах можна побачити листування блогера із шахраєм.

Блогеру відправили посилання на накладну. Але вона привела не на офіційний сайт «Нової пошти». Сайт виглядає правдоподібно, але доменне ім’я відрізняється від справжнього.

На сайті пропонувалося ввести дані карти, але Вадим помітив підозрілу адресу та ввів дані порожньої віртуальної карти. Після цього спрацювало попередження, що на балансі має бути не менше суми угоди. Блогер зазначає, що сайт опрацьований дуже добре і якби не підозріле ім’я домену, він повірив би і ввів дані своєї карти. Зовні немає жодних відмінностей, дизайн абсолютно точно збігається із дизайном офіційного сайту поштового оператора «Нова пошта».

Як видно на скріншотах, листування не викликало підозри. Якби не уважність блогера, він міг би стати жертвою обману. Вадим Фульмахт закликає українців уважно перевіряти посилання на сайт, щоби не потрапити на гачок шахраїв.