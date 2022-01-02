Даже 65-летние украинцы не смогут выйти на пенсию в 2022 году: что происходит

В 2022 году далеко не все граждане Украины, которые достигли пенсионного возраста смогут выйти на заслуженный отдых. Даже достигнув 60 (женщины) и 63 (мужчины) можно остаться без помощи государства.





В Украине продолжается пенсионная реформа, а это значит в 2022 году порог для выхода на пенсию поднимут. Уже с 1 января выйти на пенсию в 60 лет смогут далеко не все украинцы. Об этом сообщают на официальном сайте Министерства социальной политики.

На 2022 год в государственный бюджет Украины заложены деньги на перерасчет пенсий всех категорий граждан. Выплаты увеличатся. Но в то ж время, чтобы выйти на заслуженный отдых, понадобится соответствовать не только возрастным требованиям, а и иметь достаточно страхового стажа. В противном случае выйти на пенсию не получится.

Чтобы получить выплаты от государства, нужно соответствовать таким требованиям:

иметь 29 лет стажа, чтобы выйти на пенсию в 60 лет;

иметь от 19 до 29 лет стажа, чтобы выйти на заслуженный отдых в 63 года.

от 15 до 19 лет страхового стажа дают право выхода на пенсию в 65 лет.

Если в украинца нет даже 15 лет стажа, он не может претендовать на получение пенсии от государства. Такие лица смогут получать пособие от государства, но только при условии, что их доход не дотягивает до уровня прожиточного минимума.

А вот если для выхода на пенсию не хватает нескольких месяцев или лет, стаж можно докупить. Стоит такое удовольствие недешево, но докупить стаж намного выгоднее, чем ждать права выхода на пенсию. А этом, между прочим, 3 года. Дело в том, что год стажа стоит 34 320 гривен, а за 3 года можно получить около 100 тысяч гривен пенсионных выплат.