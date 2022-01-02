Українські жінки можуть отримати суттєву надбавку до пенсії: кому пощастить

У Мінсоцполітики заявили, що жінки 1962 року народження, які вийдуть на пенсію у 2022 році, отримають підвищену пенсію. Їхню виплату помножать на новий коефіцієнт, а це 9%.





У відомстві стверджують, що рішення про надбавку дозволить частково компенсувати різницю між пенсіями тих, хто вийшов на заслужений відпочинок у 2021 році та тими, хто у 2022 році. Для українок, які вийшли на пенсію минулого року, максимальний коефіцієнт підвищення становив 25%.

У Міністерстві соціальної політики додають, що для отримання надбавки до пенсії слід відповідати одній умові. Жінці має виповнитись не менше 60 років. При цьому раніше вона не отримувала жодних пенсійних виплат.

Також у 2022 році у планах Мінсоцполітики переглянути виплати всіх категорій пенсіонерів. Вже з 1 березня 2022 року буде проведено планову індексацію пенсійних виплат. У жовтні підвищать пенсії 70-річним, які мають повний стаж. Тобто 30 та 35 років для жінок та чоловіків відповідно. Їхня пенсія перевищить 3 000 гривень.

Нагадаємо, що нещодавно Пенсійний фонд України нагадав українцям, які вийдуть на пенсію у 2022 році про те, як можна зареєструватися онлайн для отримання пенсійних виплат, а також як подати заяву на перерахунок виплати. Зазначається, що українцям більше не треба відвідувати пенсійний фонд, щоби отримати виплати. Усі питання можна вирішити не виходячи із дому.

Що стосується інформації про вихід на пенсію у 2023 році та можливі заохочення, то поки нічого не відомо. Ймовірно, точна інформація для тих, хто стане пенсіонером у 2023 році, з’явиться ближче до осені поточного року.