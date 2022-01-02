Навіть 65-літні українці не зможуть вийти на пенсію у 2022 році: що відбувається

У 2022 році далеко не всі громадяни України, які досягли пенсійного віку, зможуть вийти на заслужений відпочинок. Навіть досягнувши 60 (жінки) та 63 (чоловіки) можна залишитися без допомоги держави.





В Україні триває пенсійна реформа, а це означає, що у 2022 році поріг для виходу на пенсію піднімуть. Вже з 1 січня вийти на пенсію у 60 років зможуть далеко не усі українці. Про це повідомляють на офіційному сайті Міністерства соціальної політики.

На 2022 рік до державного бюджету України закладено гроші на перерахунок пенсій усіх категорій громадян. Виплати збільшаться. Але водночас, щоб вийти на заслужений відпочинок, знадобиться відповідати не лише віковим вимогам, а й мати достатньо страхового стажу. Інакше вийти на пенсію не вдасться.

Щоб отримати виплати від держави, потрібно відповідати таким вимогам:

мати 29 років стажу, щоб вийти на пенсію у 60 років;

мати від 19 до 29 років стажу, щоб вийти на заслужений відпочинок у 63 роки.

від 15 до 19 років страхового стажу надають право виходу на пенсію у 65 років.

Якщо в українця немає навіть 15 років стажу, то він не може претендувати на отримання пенсії від держави. Такі особи зможуть отримувати допомогу від держави, але лише за умови, що їхній дохід не дотягує до рівня прожиткового мінімуму.

А от якщо для виходу на пенсію не вистачає кількох місяців чи років, стаж можна докупити. Вартує таке задоволення недешево, але докупити стаж набагато вигідніше, ніж чекати на права виходу на пенсію. А це, між іншим, 3 роки. Річ у тому, що рік стажу коштує 34 320 гривень, а за 3 роки можна отримати близько 100 тисяч пенсійних виплат.