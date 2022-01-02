На кого чекає неприємний сюрприз, а на кого проблеми з грошима: гороскоп на неділю, 2 січня

Ця перша неділя січня буде складною і небезпечною, оскільки вона управляється провокаційною і суперечливою 29-ою Місячною добою. Новий рік розпочався ще вчора, а Місячний місяць стартує лише сьогодні ввечері. Тим часом Місячний календар приготував нам складні денні випробування.





Але є і хороші новини – пізно ввечері розпочнеться 1-а Місячна доба. Це час мрій та планування.

Гороскоп на 2 січня для Овнів

Весь недільний світловий день Вам потрібно ретельно стримуватись… Увечері Ви відчуєте заспокоєння та бажання поміркувати та поділитися планами зі своїм оточенням. А на початку тижня Вам варто прислухатися до своєї інтуїції.

Гороскоп на 2 січня для Тельців

Вам потрібно врахувати, що вплив Місяця робить сьогоднішнє свято швидше вибухонебезпечним, ніж веселим і радісним. Але, починаючи з недільного вечора, і до самого вечора понеділка, Ви почуватиметеся спокійніше і гармонійніше.

Гороскоп на 2 січня для Близнюків

Намагайтеся максимально спростити плани цього святкового дня – сконцентруйтеся на найголовнішому, або просто відпочивайте. Не порівнюйте себе ні з ким і задовольняйтеся тим, що вже маєте – це вбереже Вас від поганого настрою.

Гороскоп на 2 січня для Раків

На нас чекає останній, 29-й день спадного Місяця. Енергії, які впливатимуть на Вас – важкі та депресивні. Тому з самого ранку і до пізнього вечора потрібно ставитися до себе і до інших дуже дбайливо, уважно і шанобливо. А понеділок принесе Вам полегшення.

Гороскоп на 2 січня для Левів

Утримайтеся від поїздок цієї неділі, особливо від перебування за кермом, і більше знаходитесь в домашній обстановці. Активно спілкуватися та ділитися новими ідеями потрібно починати не раніше, ніж увечері. Тоді завтрашній день теж очікується вдалим.

Гороскоп на 2 січня для Дів

Подумайте, чи живете Ви за фінансами, а краще тимчасово знизити особисті фінансові витрати. Економія принесе користь. При появі будь-яких проблем у Вашому оточенні не піддавайтеся негативним емоціям, і ситуація позитивно вирішиться сама по собі.

Гороскоп на 2 січня для Терезів

Цей день краще провести у вирішенні лише найнеобхідніших життєвих питань, і старанно гнати від себе погані думки. Сьогодні Ви не тільки зможете взяти відповідальність за власні справи, але й вплинути на інших.

Гороскоп на 2 січня для Скорпіонів

Вам сьогодні потрібно бути особливо обережними, уважними та обачними. Дуже корисно з самого ранку зайнятися прибиранням. Від допомоги домашніх відмовлятися не потрібно, але зайві розмови краще не вступати.

Гороскоп на 2 січня для Стрільців

Намагайтеся перебувати в любові та гармонії, незважаючи ні на що. Не дозволяйте своєму настрою вагатися. Просто відпустіть себе та свої думки у вільне плавання. Зробіть паузу у всьому, що тільки можна…

Гороскоп на 2 січня для Козерогів

Спокійно займайтеся своїми звичними справами. Без Вашого дозволу ніхто не зможе втрутитися у Ваші думки та порушити Ваш внутрішній спокій. Увечері обов’язково приділіть час своїм найпотаємнішим мріям та планам.

Гороскоп на 2 січня для Водоліїв

Вам потрібно змиритися з тим, що життя дає неприємні сюрпризи в найнесподіваніші моменти. Заручіться підтримкою перевіреної людини, і Ви впораєтеся з можливими труднощами цього дня.

Гороскоп на 2 січня для Риб

Дуже добре, якщо Ви вже встигли опинитися там, де можна тимчасово забути про свої проблеми і зняти стрес, що накопичився. Якщо Вам доведеться в цей день працювати, не перетружуйтесь та регулярно переривайтеся на відпочинок. З понеділка всім стане легше.

Початок цього року для всіх знаків зодіаку буде досить складним та напруженим . Але це не означає, що треба налаштовуватись на найгірше. Якраз, навпаки, ті люди, які повірять у свій особистий успіх та сприятливий результат подій загалом, відчують себе набагато краще та отримуватимуть хороші результати протягом усіх дванадцяти місяців.