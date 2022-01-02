Женщинам повысят пенсии: назван возраст и условие

В Минсоцполитики заявили, что женщины 1962 года рождения, которые выйдут на пенсию в 2022 году, получат повышенную пенсию. Их выплату умножат на новый коэффициент, а это 9%.





В ведомстве утверждают, что решение о надбавке позволит частично скомпенсировать разницу между пенсиями тех, кто вышел на заслуженный отдых в 2021 году и теми, кто в 2022 году. Для украинок, вышедших на пенсию в прошлом году максимальный коэффициент повышения составлял 25%.

В Министерстве социальной политики добавляют, что для получения надбавки к пенсии нужно соответствовать одному условию. Женщине должно исполнится не менее 60 лет. При этом ранее она не получала никаких пенсионных выплат.

Также в 2022 году в планах Минсоцполитики пересмотреть выплаты всех категорий пенсионеров. Уже с 1 марта 2022 года проведут плановую индексацию пенсионных выплат. В октябре повысят пенсии 70-летним, у которых ест полный стаж. То есть 30 и 35 лет для женщин и мужчин соответственно. Их пенсия превысит 3 000 гривен.

Напомним, что недавно Пенсионный фонд Украины напомнил украинцам, которые выйдут на пенсию в 2022 году о том, как можно зарегистрироваться онлайн для получения пенсионных выплат, а также, как подать заявление на перерасчет выплаты. Отмечается, что украинцам больше не надо посещать пенсионный фонд, чтобы получить выплаты. Все вопросы можно решить не выходя из дома.

Что касается информации о выходе на пенсию в 2023 году и возможных поощрениях, то пока ничего не известно. Вероятно, точная информация для тех, кто станет пенсионером в 2023 году появится ближе к осени текущего года.