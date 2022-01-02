100 000 гривень від держави кожному безробітному: за три роки гроші доведеться повернути

Українці можуть отримати фінансову допомогу від держави, але лише за умови, що гроші повернуть за три роки.





Починаючи з 1 січня 2022 року, будь-який безробітний громадянин України може розраховувати на виплату фінансової допомоги у розмірі 15 мінімальних зарплат, тобто 97 500 гривень. Але є одна умова, ці гроші можна витратити лише на відкриття власного бізнесу. Про таку можливість розповіли у Міністерстві соціальної політики.

У повідомлення Мінсоцполітики йдеться, що на соціальну допомогу безробітним із державного бюджету виділено майже 100 мільйонів гривень. Фінансова допомога від держави може використовуватися лише для покупки матеріалів та обладнання у рамках старту власного бізнесу. Окремо варто згадати, що отримані гроші доведеться повернути державі.

При цьому та сума, яку доведеться повернути за три роки, зменшиться на суму сплати податків та соціального внеску до Пенсійного фонду України. А якщо в ході діяльності громадянин дасть роботу двом особами, то держава вибачить борг.

Щоб отримати 15 мінімальних зарплат на розвиток бізнесу, а це 97 500 гривень, знадобиться звернутися до центру зайнятості за місцем проживання та подати відповідну заяву. Крім того, знадобиться надати довідку про відсутність судимості та докладний бізнес-план. Щодо останнього, то співробітники центру зайнятості нададуть допомогу у складанні. Вони нададуть усі консультації щодо ведення бізнесу, а також допоможуть організувати безкоштовне навчання.

Це чудовий спосіб розпочати свою справу з мінімальними фінансовими витратами. Якщо ви давно мрієте розпочати власний бізнес, але вас зупиняла нестача коштів, то державне фінансування – ваш шанс на нове життя.