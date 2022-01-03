100 000 гривен от государства каждому безработному: через три года деньги придется вернуть

Украинцы могут получить финансовую помощь от государства, но только при условии, что деньги вернут через три года.





Начиная с 1 января 2022 года любой безработный гражданин Украины может рассчитывать на выплату финансовой помощи в размере 15 минимальных зарплат, то есть 97 500 гривен. Но есть одно условие, деньги можно потратить лишь на открытие собственного бизнеса. О такой возможности рассказали в Министерстве социальной политики.

В сообщение Минсоцполитики говорится, что на социальную помощь безработным из государственного бюджета выделено почти 100 миллионов гривен. Финансовая помощь от государства может использоваться лишь для покупки материалов и оборудования в рамках старта собственного бизнеса. Отдельно стоит упомянуть, что полученные деньги придется вернуть государству.

При этом та сумма, которую придется вернуть через три года, уменьшиться на сумму уплаты налогов и социального взноса в Пенсионный фонд Украины. А если в ходе деятельности гражданин наймет двух сотрудников, то государство простит долг.

Чтобы получить 15 минимальных зарплат на развитие бизнеса, а это 97 500 гривен, понадобится обратиться в центр занятости по месту проживания и подать соответствующее заявление. Кроме того, понадобится предоставить справку об отсутствии судимости и подробный бизнес-план. Касательно последнего, то сотрудники центра занятости окажут помощь в его составлении. Они предоставят все консультации касательно ведения бизнеса, а также помогут организовать бесплатное обучение.

Это отличный способ начать свое дело с минимальными финансовыми затратами. Если вы давно мечтаете начать собственный бизнес, но вас останавливала нехватка денежных средств, то государственное финансирование – ваш шанс на новую жизнь.