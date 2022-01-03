Тарифи на газ знову зросли: скільки заплатимо за доставку газу в 2022 році

З 1 січня 2022 року в Україні змінюються тарифи на доставку газу. При цьому вартість на сам газ в частині областей знизилися. Ми зібрали інформацію в постачальників газу, щоб надати точні ціни на послуги доставки блакитного палива.





З 1 січня комуналка в Україні подорожчає. Причина – нові річні тарифи на розподіл газу. У середньому, ціна зросте на 3,9%. Таке рішення ухвалила Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах комунальних послуг та енергетики.

Також зміниться система розрахунку плати за доставку газу. Щоб розрахувати суму щомісячних платежів, необхідно весь обсяг споживання за рік (з 1 жовтня 2020 року по 30 вересня 2021 року) помножити на новий тариф на розподіл газу. Отриману цифру поділити на 12 місяців. Вийде щомісячний тариф за доставку газу.

Сума платежу залежатиме не лише від обсягу споживання, а й від регіону. Це повя’зано з тим, що кожна компанія встановлює свій тариф. Найвища вартість буде у Вінницькій області у клієнтів «Газпостачсервісу» – 2,95 гривні за кубометр та у клієнтів львівського «Спектргазу» – 2,82 гривні за кубометр. Найдешевший тариф буде у «Київгаз» – 38 копійок та Харківміськгаз» – 52 копійки. Середній показник по Україні – 1,79 гривні за кубометр.

Щодо вартості самого газу, то чинні річні тарифи забороняють підвищувати ціни до квітня 2022 року. Один із постачальників навіть знизив ціну на січень 2022 року. Херсонська компанія знизила вартість до 9,98 гривень за кубометр, замість 13,5 гривень.

Найвища ціна блакитного палива у компанії «Стрийнафтогаз» – 11,99 гривень за кубометр. Середня вартість не перевищує 8 гривень за кубометр.