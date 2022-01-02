Каким в Украине будет курс доллара после праздников?

Правила работы Национального Банка Украины предписывают устанавливать на продолжительные выходные дни, которыми являются в этом году и новогодние праздники, стабильный официальный курс валют. Это влияет и на курс доллара в обменных пунктах страны. Так 30 декабря курс был 27,27 грн/$, а это значит, что таким он сохранится до 4 января.





Не изменится существенно и курс рынка наличной валюты. Такая стабильность экспертами объясняется традиционным падением спроса на валюту во время праздников. Бизнес уходит на каникулы, снижается его активность, поэтому стабилизировать валюту в этот период гораздо легче.

Доллар на валютном рынке может слегка корректироваться под действием эффекта «ралли Санта Клауса» – сезонного повышения котировок. Свою роль отыграл и штамм Омикрон, который укладывает на больничные койки намного меньше людей, чем Дельта. Инвесторы стали больше рисковать и вкладывать в такие активы, которых старались избегать ранее, например, в американские акции.

В прошлом году наблюдалась похожая динамика, но она имела другую причину. Тогда фондовые активы получили силу в связи с началом вакцинации в большинстве стран. Более стабильная ситуация вселяет веру в восстановление общего ВВП, а это влечет за собой снижение спроса на американскую валюту.

Считается, что новый штамм показывает тенденцию меньшего негативного влияния COVID-19 на общую мировую экономику. Некоторые эксперты даже считают, что ситуация с этим видом вируса похожа на ситуацию, которая каждый год возникает при распространении сезонных штаммов гриппа. Когда общее положение не вызывает глобальных опасений, нет необходимости вкладывать деньги в активы, которые называют «убежищами», например в доллары. Сезонные эпидемии никогда не заставляли прибегать к таким крайним мерам, поэтому в начале этого года такой необходимости так же нет.