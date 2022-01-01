Упущенные возможности: сколько можно было заработать за год, вложив 100$ в криптовалюту

Прошедший 2021 год стал знаменательным для криптовалют. Ряд монет достиг небывалых высот, что сделало многих инвесторов миллионерами, а общая капитализация рынка в какой-то момент достигла 3 триллионов долларов. Многие не рискнули инвестировать в криптовалюту и теперь догадываются, сколько могли заработать. Мы подсчитали, сколько можно было бы заработать, вложив в криптовалюту всего 100 долларов.





Биткоин

1 января 2021 года один BTC стоит 29 290 долларов;

1 января 2022 года один BTC стоит 47 327 долларов.

То есть инвестировав в биткоин всего 100 долларов в январе 2021, вы могли получить 0.0034 биткоина. Сегодня, 1 января 2022 года, эту долю можно было продать за 163,2 доллара.

В 2021 году стоимость биткоина выросла примерно на 65%, а в феврале капитализация достигла отметки в 1 триллиона долларов. Сейчас она опустилась до 900 миллиардов.

Ethereum

курс одного «эфира» 1 января 2021 года был на уровне 730,3$;

курс одного «эфира» 1 января 2022 года составляет 3723,1$.

Для криптовалюты блокчейна Ethereum 2021 год был более удачным чем для биткоина. Стоимость одной монеты за последний год выросла на 400%. В ноябре он достиг исторического максимума и перешагнул отметку в 4,8 тысячи долларов.

Получается, что инвестированные 100 долларов в начале 2021 года сейчас могли превратиться в 522,6 доллары. То есть доход превысил бы 400 долларов.

Эксперты Ethereum считают, что после обновления до Eth2 в 2022 году блокчейн масштабируется и станет более безопасным, а значит курс продолжит расти.

Не забывайте, что криптовалюты – очень нестабильный актив. Поэтому все инвестиции делаются на свой страх и риск.