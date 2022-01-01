Масові збої у роботі терміналів Приватбанку: що відбувається і як повернути гроші

Один із терміналів ПриватБанку в Києві прийняв готівку, але рахунок не поповнив. У фінустанові проблему визнали, але повертати гроші не поспішають.





Своєю проблемою поділився клієнт банку на тематичному форумі. За його словами, він поповнював рахунок у терміналі САК 29064 у магазині Метро на вулиці Закревського в Києві, але гроші так і не прийшли. Співробітники банку називають таку помилку терміналу технічним збоєм. Але не поспішають повертати гроші. За їх словами, на перевірку та повернення знадобиться від 1 до 14 днів.

За словами клієнта, ці гроші йому були потрібні для погашення заборгованості. Тепер, щоб сплатити борг, йому доведеться позичити гроші або зовсім оформити кредит.

Насправді, така скарга не єдина. Термінали ПриватБанку давно відомі регулярними збоями. У самому ПриватБанку пояснюють, що у разі такої проблеми потрібно відразу звертатися на гарячу лінію банку за номером 3700.

Після того, як ви повідомили про помилку у фінансову установу, можуть бути реалізовані два варіанти:

гроші повернуть на карту через кілька годин, якщо було зафіксовано збій у роботі апарата;

гроші повернуть за кілька тижнів. Це якщо збій встановити не вдалося і доведеться проводити процедуру інкасації. Тобто гроші з терміналу перерахують, а зайві повернуть клієнту.

Раніше була подібна проблема із банкоматами. Було чимало випадків, коли з картки гроші списувалися, але клієнту їх не видавали. Така проблема може бути пов’язана з кількома причинами: