Втрачені можливості: скільки можна було заробити за рік, вклавши 100 $ у криптовалюту

Минулий 2021 став знаменним для криптовалют. Низка монет досягла небувалих висот, що зробило багатьох інвесторів мільйонерами, а загальна капіталізація ринку в якийсь момент досягла 3 трильйонів доларів. Багато хто не ризикнув інвестувати в криптовалюту і тепер здогадується, скільки міг би заробити. Ми підрахували, скільки можна було заробити, вклавши в криптовалюту лише 100 доларів.





Біткоїн:

1 січня 2021 року один BTC коштував 29 290 доларів;

1 січня 2022 року один BTC коштує 47 327 доларів.

Тобто інвестувавши в біткоїн всього 100 доларів у січні 2021, ви могли отримати 0.0034 біткоїни. Сьогодні, 1 січня 2022 року, цю частку можна було продати за 163,2 доларів.

У 2021 році вартість біткоїну зросла приблизно на 65%, а в лютому капіталізація досягла позначки 1 трильйон доларів. Наразі вона опустилася до 900 мільярдів.

Ethereum

курс одного «ефіру» 1 січня 2021 був на рівні 730,3 $;

курс одного «ефіру» 1 січня 2022 становить 3723,1 $.

Для криптовалюти блокчейна Ethereum 2021 рік був більш вдалим ніж для біткоїну. Вартість однієї монети за останній рік зросла на 400%. У листопаді він досяг історичного максимуму і переступив позначку 4,8 тисячі доларів.

Виходить, що інвестовані 100 доларів на початку 2021 року зараз могли перетворитися на 522,6 долара. Тобто дохід перевищив би 400 доларів.

Експерти Ethereum вважають, що після оновлення до Eth2 у 2022 році блокчейн масштабується і стане безпечнішим, а значить курс продовжить зростати.

Не забувайте, що криптовалюти дуже нестабільний актив. Тому всі інвестиції робляться на свій страх та ризик.