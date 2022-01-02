Массовые сбои в работе терминалов Приватбанка: что происходит и как вернуть деньги

Один из терминалов ПриватБанка в Киеве принял наличку, но счет не пополнил. В финучреждении проблему признали, но возвращать деньги не спешат.





Своей проблемой поделился клиент банка на тематическом форуме. По его словам, он пополнял счет в терминале САК 29064 в магазине Метро на улице Закревского в Киеве, но деньги так и не пришли. Сотрудники банка называют такую ошибку терминала техническим сбоем. Но не спешат возвращать деньги. По их словам на проверку и возврат понадобится от 1 до 14 дней.

По словам клиента, эти деньги были ему нужны для погашения задолженности. Теперь, чтобы погасить долг, ему придется одолжить деньги или вовсе оформить кредит.

На самом деле такая жалоба не единственная. Терминала ПриватБанка давно известны регулярными сбоями. В самом ПриватБанке объясняют, что в случае такой проблему нужно сразу обращаться на горячую линию банка по номеру 3700.

После того как вы сообщили об ошибке в финансовое учреждение, могут быть реализованы два варианта:

деньги вернут на карту через несколько часов, если был зафиксирован сбой в работе аппарата;

деньги вернут через несколько недель. Это если сбой установить не удалось и придется проводить процедуру инкассации. То есть деньги с терминала пересчитают, а лишние вернут клиенту.

Ранее была подобная проблема с банкоматами. Было немало случаев, когда с карты деньги списывались, но клиенту их не выдавали. Такая проблема может быть связана сразу с несколькими причинами: