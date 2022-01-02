Пенсіонерам по 3700 гривень: хто отримає нові виплати у 2022 році

Пенсії українців важко назвати хорошими. З огляду на економічну ситуацію нашої країни складно підвищити соціальні виплати до такого рівня, щоб вони повністю покрили базові потреби пенсіонера. Але надбавки здатні вирішити проблему, хоч і частково.





З 1 січня 2022 року набуває чинності закон, який передбачає підвищення виплат українським пенсіонерам. Першими отримають підвищення українці, які постраждали під час ліквідації аварії на ЧАЕС. Закон передбачає підвищення пенсій «чорнобильцям» та виплат по втраті годувальника.

Закон встановлює нові розміри мінімальної пенсії інвалідам-«чорнобильцям»:

І група інвалідності – не менше ніж 6 тисяч гривень;

ІІ група – мінімум 4 800 гривень;

ІІІ група – 3700 гривень;

діти з інвалідністю – виплати для них не можуть бути нижчими за 3 700 гривень.

Пенсії ліквідаторів аварії, які отримали інвалідність через техногенну катастрофу, а також пенсії зі втрати годувальника розраховуватимуться за спеціальною формулою. В якості доходу такої особи враховуватимуть п’ять мінімальних зарплат в Україні.

Зазначимо, що зараз мінімальна пенсія «чорнобильця» з інвалідністю І групи не може бути нижчою за рівень середньої зарплати в Україні. Інвалідам ІІ групи платитимуть не менше 80% від середньої зарплати по Україні, для ІІІ групи виплата становитиме мінімум 60% від середньої зарплати.

Щодо інших категорій пенсіонерів, то вони отримають доплати у зв’язку із зростанням мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Також їм варто очікувати на традиційну індексацію.

Нагадаємо, що на 2022 рік передбачено одразу 12 етапів підвищення пенсійних виплат. Вони стосуватимуться всіх категорій українських пенсіонерів. Зокрема, з жовтня доплату по 300 гривень отримають українці старше 70 та 75 років для жінок та чоловіків відповідно.