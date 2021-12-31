Не отстаем: в Украине появились новые долларовые миллиардеры

2021 подарил миру около 400 новоиспеченных долларовых миллиардеров. Попали в лигу самых успешных людей мира и двое выходцев из Украины. Это основатели стартапа Grammarly Максим Литвин и Александр Шевченко. На сегодняшний день оба украинца владеют состоянием в размере 4 миллиардов долларов.





Украинские миллиардеры 2021 года

Новые отечественные герои начали свой путь к званию миллиардеров еще 10 лет тому назад. Они основали компанию Sentenceworks с офисом в Сан-Франциско, США. Sentenceworks была программным продуктом с платной подпиской, помогавшим студентам проверять правописание текстов.

Позже учредители переименовали свою компанию в Grammarly, вместе с названием несколько изменив специфику своего продукта. Они расширили аудиторию приложения за счет новых возможностей проверки правописания документов и электронных писем. А в ноябре текущего года бизнес украинцев получил инвестиции на сумму 200 миллионов долларов, увеличив его рыночную цену до 13 миллиардов долларов.

Новые богачи из других стран

На первое место среди новоиспеченных богачей попала Мириам Адельсон – жена недавно умершего бизнесмена Шелдона Адельсона. Ее покойный муж был совладельцем компании Las Vegas Sands, занимающейся игровым бизнесом. Так что Мириам унаследовала около 6,1 миллиарда долларов.

Также среди новых миллиардеров оказалось несколько известных личностей из мира шоу-бизнеса. Среди них известная певица Риана с состоянием 1,7 миллиарда долларов, а также экс-участница популярного шоу Ким Кардашиан-Вест, владеющая 1,2 миллиардами долларов.

Что касается страны происхождения, то большинство новоявленных богачей являются китайцами – 160 человек. Вторыми по количеству миллиардеров стали Соединенные Штаты Америки – 100 человек. Еще 20 мест в рейтинге Forbes заняли выходцы из Германии и Индии. Швеция же подарила миру 12 успешных бизнесменов с миллиардными капиталами.

Всего же в мире сейчас насчитывается более 2,6 тысячи миллиардеров, суммарное состояние которых составляет чуть более 14 триллионов долларов.