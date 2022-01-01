Доллар резко изменил курс: чего ожидать в Новом году

Национальный банк Украины рассчитал обновленный курс украинской валюты относительно доллара и евро на последний день 2021 года. Чего ожидать в Новом году и сможет ли курс опуститься ниже 27 гривен за один доллар.





По сравнению с курсом на четверг, 30 декабря 2021, доллар поднялся на 7 копеек, а евро сразу на 15. Несмотря на рост курса, эксперты считают, что гривна стабилизируется и медленно, но уверенно подорожает.

Что будет с гривной в ближайшее время

Аналитик Roboforex Андрей Гойлов рассказал, что во вторник, 28 декабря, произошел последний в 2021 году аукцион Министерства финансов Украины с размещением ОВГЗ, в ходе которого госбюджет пополнился более чем 15 миллиардами гривен.

Даже отсутствие нерезидентов не затмила успеха. Последние за этот год увеличили вложения в ОВГЗ на более чем 7 миллиардов гривен – до 92,56 миллиарда на текущий момент. Это способствовало укреплению курса отечественной валюты.

Также на курс положительно повлияли экспортеры, валютные переводы трудовых мигрантов и привлечение Кабинетом министров внешних ссуд. Все эти факторы сделали гривну – одной из самых стабильных валют среди стран с экономикой, что развивается.

Андрей Гойлов считает, что с Нового года доллар США будет в районе 27,05-27,25 гривен за единицу. А вот евро в пределах 30,85-31,05 гривны за единицу.

В целом такая тенденция не может не радовать. Гривна укрепляет позиции и, возможно, очень скоро опустится ниже психологической отметки в 27 гривен за единицу.