Долар різко змінив курс: чого очікувати у Новому році

Національний банк України розрахував оновлений курс української валюти щодо долара та євро на останній день 2021 року. Чого чекати у Новому році і чи зможе курс опуститися нижче за 27 гривень за один долар.





Порівняно з курсом на четвер, 30 грудня 2021 року, долар піднявся на 7 копійок, а євро відразу на 15. Незважаючи на зростання курсу, експерти вважають, що гривня стабілізується і повільно, але впевнено подорожчає.

Що буде з гривнею найближчим часом

Аналітик Roboforex Андрій Гойлов розповів, що у вівторок, 28 грудня, відбувся останній у 2021 році аукціон Міністерства фінансів України з розміщенням ОВДП, під час якого держбюджет поповнився більш ніж 15 мільярдами гривень.

Навіть відсутність нерезидентів не затьмарила успіху. Останні за цей рік збільшили вкладення в ОВДП більш ніж на 7 мільярдів гривень – до 92,56 мільярда на поточний момент. Це сприяло зміцненню курсу російської валюти.

Також на курс позитивно вплинули експортери, валютні перекази трудових мігрантів та залучення Кабінетом Міністрів зовнішніх позик. Всі ці фактори зробили гривню – однією з найстабільніших валют серед країн, що розвиваються.

Андрій Гойлов вважає, що з Нового року долар США буде близько 27,05-27,25 гривень за одиницю. А от євро у межах 30,85-31,05 гривні за одиницю.

Загалом така тенденція не може не тішити. Гривня зміцнює позиції і, можливо, дуже скоро опуститься нижче за психологічну позначку в 27 гривень за одиницю.