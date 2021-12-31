Українцям підвищать пенсії: хто отримуватиме по 14 000 на місяць

У 2022 році передбачено одразу 12 етапів підвищення пенсії, у тому числі за рахунок збільшення прожиткового індексу та планової індексації. Про це повідомила прес-служба Мінсоцполітики.





Січневий перерахунок передбачає підвищення виплати ліквідаторам аварії на ЧАЕС, які здобули інвалідність. Перерахунок будуть автоматичними, людям не треба збирати документи або писати заяву в пенсійному фонді, Майже 40 тисяч людей отримають надбавку.

Нагадаємо, що з 1 липня 2021 року пенсія осіб з інвалідністю І групи не може бути нижчою за середню зарплату по Україні після сплати страхових внесків. Щодо інвалідів ІІ групи, їх пенсія становитиме мінімум 80% від середньої зарплати, для осіб з ІІІ групою інвалідності – не менше 60%. Мінімальна пенсія інвалідів з 1 січня 2022 року становитиме:

14600 для I групи;

9500 для II групи;

7000 для III групи.

Також з 1 січня мінімальна пенсія для кожного непрацездатного члена сім’ї загиблого воїна у зоні АТО/ООС становитиме щонайменше 7 800 гривень.

Жінки 1962 року зможуть вийти на пенсію після досягнення пенсійного віку. Вони отримуватимуть на 9% більше за новим коефіцієнтом.

1 березня запланована масштабна індексація. Пенсії збільшаться приблизно на 10%. Також доплати отримають люди, старші 75-80 років.

1 липня збільшать мінімальні пенсії. Виплата зросте із 1934 до 2027 гривень.

З 1 жовтня громадяни віком від 70 років отримуватимуть не менше 3000 гривень, але лише за умови наявності стажу 30 та 35 років, для жінок та чоловіків відповідно. Якщо у людини менше стажу, то мінімальну пенсію рахуватимуть щодо років страхового стажу. Наприклад, за наявності 20 та 25 років стажу для жінок та чоловіків відповідно мінімальна пенсія становитиме 2 500 гривень.

Також у жовтні планують доплати до пенсій громадян, яким виповнилося 70 (жінки) та 75 (чоловіки) років. Їм доплатять за 300 гривень.

1 грудня 2022 року мінімальна пенсія зросте до 2093 гривень. Також очікується масштабний перерахунок у зв’язку із підвищенням середньої зарплати. .