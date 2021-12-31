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С 1 января часть пенсионеров будет получать по 14 000 гривен на месяц: кому повезло

01.01.2022
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В 2022 году предусмотрено сразу 12 этапов повышения пенсии, в том числе за счет повышения прожиточного индекса и плановой индексации. Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.


Январский перерасчет предусматривает повышение выплаты ликвидаторам аварии на ЧАЭС, которые получили инвалидность. Перерасчет будут автоматическим, людям не надо собирать документы или писать заявление в пенсионном фонде, Почти 40 тысяч человек получат надбавку.

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Напомним, что с 1 июля 2021 года пенсия лиц с инвалидностью I группы не может быть ниже средней зарплаты по Украине после уплаты страховых взносов. Касательно инвалидов II группы, их пенсия составит минимум 80% от средней зарплаты, для лиц с III группой инвалидности – не менее 60%. Минимальная пенсия инвалидов с 1 января 2022 года составит:

  • 14 600 для I группы;
  • 9 500 для II группы;
  • 7 000 для III группы.

Также с 1 января минимальная пенсия для каждого нетрудоспособного члена семьи погибшего воина в зоне АТО/ООС составит минимум 7 800 гривен.

Женщины 1962 года смогут выйти на пенсию по достижению пенсионного возраста. Они будут получать на 9% больше по новому коэффициенту.

1 марта планируется масштабная индексация. Пенсии увеличатся примерно на 10%. Также доплаты получат люди старше 75-80 лет.

1 июля повысят минимальные пенсии. Выплата вырастет с 1934 до 2027 гривен.

С 1 октября граждане старше 70 лет будут получать не менее 3000 гривен, но только при условии наличия стажа 30 и 35 лет, для женщин и мужчин соответственно. Если у человека меньше стажа, то минимальную пенсию будут считать относительно годов страхового стажа. К примеру, при наличии 20 и 25 лет стажа для женщин и мужчин соответственно минимальная пенсия составит 2 500 гривен.

Также в октябре планируют доплаты к пенсиям граждан, которым исполнилось 70 (женщины) и 75 (мужчины) лет. Им доплатят по 300 гривен.

1 декабря 2022 года минимальная пенсия вырастет до 2093 гривен. Также ожидается масштабный перерасчет в связи с повышением средней зарплаты.

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01.01.2022
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