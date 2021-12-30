Стало известно, украинцы каких профессий зарабатывают больше всего

За последний год средняя зарплата украинцев выросла более чем на 19%. Об этом свидетельствуют данные госстата. Только за последний месяц, ноябрь, граждане прибавили к своему доходу 1,7%. Преимущественно рост средней зарплаты произошел за счет жителей крупных городов, в частности, Киева. Однако повлияло на общую ситуацию и увеличение числа специалистов в популярных и высокооплачиваемых отраслях.





Самой прибыльной в Украине сферой деятельности, независимо от места жительства, можно назвать IT. Именно программисты на сегодняшний день получают самую большую зарплату. Средний оклад IT-шника составляет 27,1 тыс. грн., то есть около 1 тыс. долл. Но специалисты высокой квалификации могут рассчитывать на зарплату побольше – до 3 тыс. долл.

На втором месте по своим заработкам оказались работники финансовой сферы и страхования. Их средний оклад несколько уступает зарплате программистов и составляет 23,4 тыс. грн.

Последними в тройке лидеров стали украинцы, работающие в области государственного управления и обороны. Средний заработок таких специалистов – 19,1 тыс. грн. в месяц.

По территориальному показателю самые высокие заработки у жителей столицы. Киевляне в месяц получают более 21 тыс. грн. В тройку лидеров в рейтинге самых богатых регионов попали также Донетчина и Киевская область. Здесь зарабатывают в среднем 15 тыс. грн. В остальных же регионах Украины средний доход едва дотягивает до 14 тыс. грн.

В общем же средняя зарплата наших сограждан в последние годы растет сумасшедшими темпами. Только в ноябре прошлого года она не превышала 12 тыс. грн, а на сегодня составляет 14,3 тыс. грн.

Если же принять во внимание показатель трехлетней давности, то можно увидеть действительно впечатляющие результаты. В 2018 году средний доход украинца составлял 8,9 тысячи гривен. Получается, что за последние 3 года заработок наших соотечественников вырос примерно на 200 долл., в 2,5 раза превысив размер минимальной зарплаты.